هربت وألقت بنفسها من الخامس.. تفاصيل انتحار "فتاة شبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أنهت فتاة حياتها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس في أحد عقارات شبرا مصر.

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة انتحرت لمرورها بحالة نفسية سيئة.

المتوفاة كانت طالبة بأحد معاهد التمريض، وفي يوم الواقعة كانت تسير مع شقيقتها فى الشارع، وتركتها فجأة وصعدت أعلى عقار وألقت بنفسها من الطابق الخامس وتوفيت متأثرة بإصاباتها بكسور بجميع أنحاء الجسم.

كان قسم شرطة شبرا تلقى بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة 17 عاما، طالبة، أسفل عقار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.