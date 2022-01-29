جروح خطيرة.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز طامية في محافظة الفيوم، أمام مدخل العياط باتجاه القاهر.

وتبين من التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

وتنوعت الإصابات بين نزيف بالمخ وإصابات بالعمود الفقري وكسور وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، فيما توقفت حركة المرور على الطريق.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ربع بآخرى ميكروباص أعلي الطريق الصحراوي الغربي اتجاه كارته القاهرة بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل باخري ميكروباص نتج عن الحادث وقوع وفيات ومصابين.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.