بعد حبس المتهمين 3 سنوات.. محطات قضية محاولة إتلاف كاميرات المراقبة بحادث الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهواري"، لانتحالهما صفة قضائية؛ لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين آخرين هاربين في القضية.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المحطات التي مرت بها الواقعة من بدايتها حتى صدور الحكم.

اكتشاف الواقعة

خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة اتهام كريم الهواري بالتسبب خطأ في مقتل 4 طلاب، تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد بشكوى متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الحادث في 13 ديسمبر الماضي بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

دليل الاتهام

سألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

الاعترافات

وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة.

الإحالة للمحاكمة

في 29 ديسمبر الماضي أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وأحالتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة انتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيها الهوارى، لمحكمة الجنح، وتم تحديد جلسة 1 يناير لبدء جلسات المحاكمة.

جلسات المحاكمة

مر نحو شهر على محاكمة المتهمين، طالب خلالها فريق الدفاع بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، وبعد ثبوت الاتهام على المتهمين وبيان فعلتهم بإخفاء كاميرات المراقبة صدر الحكم بحبسهم 3 سنوات.