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السيرك القومي وعروض الموسيقى والغناء تجذب رواد معرض الكتاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدم نجوم السيرك القومى، مجموعة من الفقرات المميزة التى نجحت فى جذب مرتادي الدورة الثالثة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الأطفال والشباب والكبار

كما شهد الحضور عددا من العروض الفنية لآلات موسيقية متنوعة منها التشيللو، الأورج، الجيتار، الساكسفون إلى جانب حفل للفرقة "المصرية للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لاقت استحسان الحضور.

يشار إلى أن البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب يعبر عن تكامل عناصر الإبداع فى المحفل الدولى الذى يجمع شتى ألوان المعرفة من مختلف ارجاء العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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