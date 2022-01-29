الأرصاد: عاصفة ثلجية تضرب شرق المتوسط.. وتكشف حقيقة وصولها إلى مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عاصفة ثلجية أثرّت على أجزاء عديدة من البحر المتوسط الأسبوع الماضي، أدت إلى اضطرابات في عدد من الدول منها: (اليونان، وتركيا، وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، وإيران).

ونشر الحساب الموثق للهيئة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للعاصفة الثلجية.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة إن تلك العاصفة لن تأتي إلى مصر أو تتأثر بها البلاد، في ردها على استفسارات المواطنين بشأن حقيقة وصول العاصفة الثلجية إلى مصر.

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