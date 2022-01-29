حدث في 8 ساعات| موعد تحسن الطقس وحبس محاميي كريم الهواري وقرار سعودي بشأن التأشيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء السيسي بالرئيس السنغالي، وانخفاض كبير في أسعار البيض، ووزير النقل يكشف عدد حارات الدائري بعد تنفيذ الأتوبيس الترددي، والأرصاد تعلن موعد انتهاء البرودة وتحسن الطقس.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- ناقشا سد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي بالرئيس السنغالي اليوم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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- انخفاض كبير في أسعار البيض بعد ارتفاع متواصل

شهدت أسعار البيض، اليوم السبت، وَفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيهًا، والأحمر 48 جنيهًا، والبلدي 58 جنيهًا

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- أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء البرودة وتحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت يوجد تحسن في حالة الطقس على أغلب المناطق، حيث تجاوزنا ذروة انخفاض درجات الحرارة، والتي وصلت لـ 11 درجة على القاهرة نهارا و5 ليلًا.

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- 2700 جنيه شهريًا.. ما مصير العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، عن موقف ومصير العاملين في القطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد المقدر بـ2700 جنيه أسوة بالحكومة

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- إزالات الدائري.. وزير النقل: الانتهاء من تعارضات كوبري محور الفريق العرابي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

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- بتوجيه من الملك سلمان.. قرار سعودي جديد بشأن الإقامات والتأشيرات

قالت وزارة القوى العاملة، إن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد الاثنين الموافق 31 يناير.

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- الصحة: استقبال 3 ملايين و999 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين و999 ألفًا و360 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا".

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- بديل الميكروباص.. وزير النقل يكشف عدد حارات الدائري بعد تنفيذ الأتوبيس الترددي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها.

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الحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهواري" بقضية محاولة اتلاف كاميرات المراقبة بحادث الشيخ زايد

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهواري"، لانتحالهما صفة قضائية؛ لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.

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