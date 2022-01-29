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الجيزة: البدء في إزالة العمارات المتعارضة مع مسار توسعات محور 26 يوليو (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية والشركة المنفذة، بدء أعمال إزالة بعض المنشآت المتعارضة مع مسار توسعات محور 26 يوليو.

وبحسب بيان اليوم، بدأت أعمال الإزالات، بداية من حوض المنصوري بجوار عزبة عمر بقرية البراجيل وحتى حوض الغفارة بجوار بحري محور 26 بالبراجيل والإزالة كانت عبارة عن غرف بحرم محور 26 يوليو لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة محور ٢٦ يوليو بنطاق محافظة الجيزة لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة، وكذا استحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خاصا بقطاع الشمال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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