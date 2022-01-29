الوقت يمر.. خبير يكشف تطورات سد النهضة وموقف الملء الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور عباس شراقي، خبير المياه، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تطورات الأوضاع بالنسبة لتشييد سد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل: ما زال سد النهضة بدون كهرباء والتخزين الثالث مشكوك في أمره.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا: تنقل لنا الأقمار الصناعية تطورات سد النهضة أولا بأول، حيث إنه حتى اليوم لم يشهد أي تقدم ويستمر فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع البوابات وما زالت إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربين منخفض للتشغيل.

وتابع: الوقت يمر وباقي خمسة أشهر على موسم الأمطار الجديد، ولا توجد إنجازات هندسية على جانبي السد، وظهرت بعض الصور من منطقة السد لمحطة الكهرباء من الداخل في سباق مع الزمن للتشغيل في أقرب وقت.

وبين أن الإنشاءات الهندسية -الضعيفة- تشير إلى أن التخزين الثالث مشكوك في تنفيذه، والذي كان متوقعاً لحجز حوالي 10 مليارات متر مكعب عند منسوب 590 مترا فوق سطح البحر، وإن حدث سيكون محدودا.

وأوضح شراقي: تنتهى خلال أيام رئاسة الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي وستتولى السنغال مقعد الرئاسة للعام الحالي، وشهدت القاهرة اليوم السبت 29 يناير 2022 زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال Macky Sall الذي أعرب من قبل عن عزمه لحل قضية سد النهضة خلال الدورة الجديدة، وقد تستطيع السنغال التوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا خاصة بعد بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبوع الماضي الذي دعا فيه إلى بناء السلام والتعاون والتعايش المتبادل والتنمية لجميع شعوبنا دون الإضرار ببعضها البعض.

وأشار إلى وجود بعض الدول التي يمكنها القيام بدور الوساطة أو التنسيق ورعاية المفاوضات منها السعودية والإمارات والجزائر وأخيراً السنغال كرئيس للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة.​