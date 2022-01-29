الداخلية: تحرير 238 ألف مخالفة مرورية ورفع 393 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 238607 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (32082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6713 موقف عشوائي).

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (393 سيارة – 32 دراجة نارية)، وضبط (17640) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 196 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 637 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 منهم، وفحص 624 مركبة تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3487 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 198 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.