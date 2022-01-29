الداخلية: سقوط 9 تشكيلات عصابية وتنفيذ 489 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 31 متهمًا اعترفوا بارتكاب 84 حادث سرقة متنوعة، وضبط 76 قضية أحداث، وإعادة 8 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 55 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 141 متهماً.

وتنفيذ 489865 حكم قضائي بإجمالي 35492 محكوم عليه، من بينهم 1929 حكم جناية، و177182 حكم حبس، و244793 حكم غرامة، و65961 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.