الداخلية X أسبوع.. ضبط 419 قضية آثار و367 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها 51 متهمًا.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصرين وضبط 367 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الغربية - الدقهلية – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – السويس – كفر الشيخ – المنيا – قنا – المنوفية – بورسعيد – دمياط – الأقصر – جنوب سيناء – سوهاج – الفيوم – الإسماعيلية – البحيرة – الوادي الجديد – مطروح ) ، وبحوزتهم (275 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل– مخدرات – سلاح – سرقة).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما أثمرت الجهود عن ضبط (419) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.