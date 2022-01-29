المغسلة كشفت الجريمة.. حبس عامل بتهمة قتل زوجته بالزاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة بقتل زوجته بالزاوية الحمراء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء.

ودلت التحريات أن المتهم تعدى بالضرب على المجني عليها وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، قام باستدعاء مغسلة موتى وأخبرها أن زوجته توفيت بسبب معاناتها من مرض الضغط.

وأضافت التحريات أن المغسلة اشتبهت في وجود شبهة جنائية بسبب وجود آثار دماء على جسد المتوفية، ونزلت للشارع بحجة شراء باقي أدوات الغسل وأخبرت رجال الشرطة بالواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج هرب عقب نزول المغسلة للشارع وتم ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له.