الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.5 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 63 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و3.5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 79870 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (63.954.933) مليون جنيه.

وضبط 1705 قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت (3,548,923,643) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5.144.048) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 31 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضي زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (79.798.111 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.