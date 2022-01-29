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الداخلية X أسبوع.. غلق 4919 محلًا مخالفًا وضبط 52 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس .
وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 6612 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 6528 أرجيلة، وغلق 4919 محل مخالف لمواعيد الغلق.
وتحرير مخالفات لـ 52661 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 52352 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 309 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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