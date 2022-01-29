القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات طبيب مصري بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات المواطن الطبيب المصري "أحمد. ع. أ" الذي كان يعمل لدى شركة المستقبل الطبية المتخصصة.

وبحسب بيان اليوم، تحصل المواطن المذكور أعلاه على 300 ألف و285 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و261 ألفاَ و197 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري "أحمد. ع. أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال سعد الدين إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، يفيد بأنه بالتفاوض وديا مع شركة المستقبل الطبية المتخصصة نجح المكتب في تحصيل المستحقات المتأخرة على 5 دفعات للطبيب المصري "أحمد. ع. أ" وبلغت أخر دفعة له 300 ألف و285 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و261 ألفا و197 جنيها مصريا تقريبا.

وقدم الطبيب الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على المتابعة والتواصل المستمر مع المستشفى المشكو في حقها حتى الحصول على كامل مستحقاته.

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