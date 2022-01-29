اندلاع حريق "هيش" أمام قرية فيشر بالصف

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات "هيش"، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وسيطروا على النيران دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق جسر البحر مقابل جزيرة فيشر.

سيطر رجال الإطفاء بالجيزة على حريق اندلع أمام جزيرة فيشر بمركز الصف جنوب المحافظة، اليوم السبت.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية