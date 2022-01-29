اندلاع حريق "هيش" أمام قرية فيشر بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سيطر رجال الإطفاء بالجيزة على حريق اندلع أمام جزيرة فيشر بمركز الصف جنوب المحافظة، اليوم السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق جسر البحر مقابل جزيرة فيشر.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.
تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات "هيش"، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وسيطروا على النيران دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.