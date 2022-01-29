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إخماد حريق داخل شقة بالعجوزة.. والمعاينة: مخلفات أخشاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة بالعجوزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم ٤ بشارع أحمد سوكارنو المتفرع من شارع أحمد عرابي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات أخشاب داخل شقه بالدور الرابع، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وسيطروا على النيران دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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