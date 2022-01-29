بمناسبة عيد الشرطة الـ 70.. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن، فقد تم استخراج المستندات الشرطية بدون رسوم من (إدارات المرور -إدارات قطاع الأحوال المدنية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.