الأجهزة الأمنية تُعيد حقيبة مواطن تركها سهواً بأحد القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعادت الأجهزة الأمنية، حقيبة أحد المواطنين، تركها سهواً بأحد قطارات السكة الحديدية.

تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد أسيوط من (أحد المواطنين) بترك حقيبته الخاصة سهواً على أحد مقاعد قطار "الإسكندرية -أسوان" عقب نزوله من القطار وبداخلها (مبلغ مالي – بعض المتعلقات الشخصية).

على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار والتي سارعت بفحص عربات القطار، حيث تمكنت من العثور على المفقودات الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تم تسليم المواطن الحقيبة المعثور عليها ومن جانبه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.