السيطرة على حريق أعلى منزل بأطفيح دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الإطفاء بالجيزة دون وقوع خسائر في الأرواح لدى نشوب حريق أعلى سطح منزل بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من منزل بقرية الكداية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق أعلى سطح منزل شخص يدعى مجدي أبو خليل، وحاصرت القوات مصدره دون امتداده إلى الوحدات السكنية.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.