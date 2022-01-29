الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ70

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة مع المواطنين بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

يأتي ذلك إيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة.