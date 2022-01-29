محامي رشوان توفيق: سأتواصل معه لتحديد شهود واقعة تحرير ابنته التوكيلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق إن إحالة دعوى ابنته بشأن إلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها للتحقيق تعني تأجيلها لسماع الشهود من الطرفين.

وأضاف "مهران" في تصريحات لمصراوي، أنه لابد من سماع الشهود الجلسة المقبلة وفي حال عدم حضورهم فإن المحكمة ستصدر حكمها في الدعوى.

وأوضح أنه سيتواصل مع الفنان رشوان توفيق لتحديد الشهود ممن حضروا واقعة تحرير ابنته للتوكيلين لصالحه.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، للتحقيق مرة أخرى.

وحددت المحكمة جلسة 5 فبراير لبدء التحقيق.

أقامت آية رشوان توفيق، عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".