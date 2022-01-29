الاستحمام الأخير.. مصرع سودانية اختناقا بالغاز في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة سودانية مصرعها اختنقا بالغاز في أثناء استحمامها بمنزلها بمنطقة المنيرة الغربية، شمال المحافظة.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية داخل مسكنها بدائرة القسم.

انتقل على الفور الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سودانية تبلغ من العمر 21 سنة، داخل الحمام.

جهود التحريات توصلت إلى أن العشرينية دخلت للاستحمام واكتشف شقيقها الأصغر 15 سنة تأخرها فطرق الباب دون جدوى فاستنجد بالجيران ليكتشفوا وفاتها وسط انتشار للغاز وبخار الماء بكثافة.

جرى نقل الجثة إلى المشلاحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.