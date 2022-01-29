بعد فاجعة الطالبية.. حل لغز العثور على جثتي أم وابنتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما؛ اختناقا ببخار الماء داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ مع استدعاء مفتش الصحة وإخطار النيابة العامة.

تبين بالفحص بقيادة الرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتها بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة.

جرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقا بالغاز داخل منزلهما بمنطقة الطالبية، الأربعاء الماضي.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور مركز شرطة الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل منزل.

كشفت معاينة العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.