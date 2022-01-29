أمن الجيزة يكشف كواليس صورة أم تستغل طفليها في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات تداول صورة على موقع"فيسبوك " لطفلين يمارسان أعمال التسول.
وحدة الرصد تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية بقيادة المقدم محمد المسلمي تابعت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لطفلين يتخذان من الحدائق والميادين بحي الدقى مأوى لهم.
تحريات الرائد عمرو مصطفى معاون أول مباحث الدقي توصلت إلى هوية الطفلين وبصحبتهما والدتهما وتحمل أوراق ثبوتية تفيد صلتها بهما.
بمناقشتها أمام الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، أقرت بأنها تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلة نجليها لتحقيق عائد مادى يساعدها فى الإنفاق عليهما, وأنها تتخذ من الحدائق والميادين وأسفل الكبارى مأوى لهم.
بسؤال الطفلين أيدا ما جاء بأقوالها وتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.