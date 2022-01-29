أمن الجيزة يكشف كواليس صورة أم تستغل طفليها في التسول

بسؤال الطفلين أيدا ما جاء بأقوالها وتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012