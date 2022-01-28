"كله إلا دي".. سر ساقطة أشعلت مشاجرة بالخرطوش بين قواد وابن أخيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

البحث عن إشباع نزوات دنيئة بات جل حلمه. شهوة حولته من مزارع بسيط يخرج في الصباح للاعتناء بأرضه إلى قواد متمرس في الأعمال المنافية للآداب يلهث خلف الساقطات يقدم تلك لراغب متعة وأخرى لباحث عن علاقة غير شرعية كادت تودي إحداها بحياته على يد ابن أخيه.

داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة أسكن أزيز طلقات الخرطوش الخوف في قلوب قاطنيها راجين أن يمر تبادل إطلاق النار بسلام الأمر الذي تحقق بتحرك عاجل من الشرطة منعا لإراقة الدماء.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بوقوع تبادل لإطلاق النار بإحدى قرى مركز العياط.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن شخصا في الخمسينات من العمر يعمل في استقاط الساقطات "قواد" فوقع خلاف بينه وبين ابن أخيه الذي طلب منه ممارسة الرذيلة مع إحدى النسوة دون مقابل مالي.

رفض القواد طلب ابن أخيه "عايز حاجة تدفع تمنها.. مافيش حاجة من غير فلوس" ليواصل حديثه الصادم "يعني ملقتش إلا دي.. طيب كله إلا دي" ما أثار حفيظة الأخير وتطور الأمر إلى تبادل إطلاق النار بينهما -كر وفر- دون أن يصاب أحدهما بمكروه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي من ضبط الطرفين وبحيازتهما فردي خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.