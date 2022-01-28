الأرصاد: نشهد طقسًا دافئًا بداية من هذا التوقيت.. ذروة البرد انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع المقبل، والذي يبدأ من غد السبت، سيكون أفضل نسبيًا من الأسبوع الأخير، مضيفة أن مصر عبرت ذروة انخفاض درجات الحرارة بالفعل.

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" عبر قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم كانت 15 درجة مئوية للعظمى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16 و17 درجة مئوية في الأيام المقبلة، متابعة: "درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادين عليها في يناير بـ3 درجات، قد تزيد مع نهايات الأسبوع المقبل وقدوم فبراير، إلى 20 درجة، وسنشهد طقسًا دافئًا خلال ساعات النهار".

وأوضحت: "طقس الأسبوع المقبل سيكون باردًا خلال فترات النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعدل الحرارة ومائل للدفيء على الوجه القبلي مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء".

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