حدث في 8 ساعات| الطقس غدًا وانهيار أسعار الذهب وحقيقة الاستغناء عن آلاف الموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انهيار أسعار الذهب، والحكومة ترد على شائعة الاستغناء عن الموظفين، والقوى العاملة تعلن آخر موعد للتقديم لوظائف ليبيا.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الحكومة ترد على أنباء الاستغناء عن آلاف الموظفين بالتزامن مع تطبيق التحول الرقمي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، لا أساس له من الصحة.

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- أجور تصل لـ20 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن آخر موعد للتقديم على وظائف ليبيا

أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن بالمجال الطبي بأجور تصل إلى 20 ألف جنيه للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، الاثنين المقبل.

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- مسابقة الـ 30 ألف معلم.. مصدر بالتعليم: التقديم والاختبارات إلكترونية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة المعلمين المقبلة ستكون إلكترونية بشكل كامل.

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- انهيار سعر الذهب في مصر.. والجرام يتراجع أكثر من 20 جنيها في يومين

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، 6 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

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- الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 40 % على هذه المناطق - بيان بالدرجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد.

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