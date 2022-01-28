الموافقة على قانونين وإجازة 25 يناير.. ننشر حصاد الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة بأن يكون يوم الخميس 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.