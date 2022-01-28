مصر للطيران تستقبل وفدًا من الخطوط الجوية السنغالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبلت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، وفدًا سنغاليًا برئاسة "إبراهيم كان" الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغالية، لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل الجوي بين الشركتين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوطيد أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وفي إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال النقل الجوي.

وأكد الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، أن الشركة حريصة على تقديم الدعم الكامل للخطوط السنغالية، واستعدادها لنقل الخبرات الفنية لها في إطار خطة مصر للطيران التي تقوم علي التعاون وتعزيز العلاقات مع جميع الشركات الأفريقية، بهدف النهوض بصناعة النقل الجوي داخل القارة السمراء، وتم استعراض إمكانيات شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية والشحن الجوي، وفرص التعاون المستقبلية بين الشركة الوطنية والخطوط السنغالية.

ونفذ الوفد جولة تفقدية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب، للتعرف على الإمكانيات المختلفه للأكاديمية وأحدث نظم التدريب فيها، وكان في استقبالهم الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس الأكاديمية.

وأوضح رئيس الخطوط السنغالية، أنه يتطلع للتعاون مع شركة مصر للطيران في مجال تدريب الطيارين والصيانة وتعزيز شبكة الخطوط وغيرها من المجالات، وقال إن الشركة تضم صرحًا كبيرًا ورائدة في أفريقيا ولها الخبرات الطويلة في مجال الطيران المدني، وسبق ذلك جولة مفاوضات مثمرة بين سلطات الطيران المدني المصري والسنغالي.

وحضر اللقاء من مصر للطيران المهندس يحيي زكريا رئيس شركة مصر للطيران الصيانة والأعمال الفنية، وأحمد شاهين رئيس شركة الشحن الجوي، والمهندس مسعد موسي رئيس شركة الخدمات الأرضية، ووائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة الخطوط الجوية.