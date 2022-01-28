الحماية المدنية تنقذ سوق الجملة من نيران "الوحدة 7" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا محدودا شب داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة النيران داخل الوحدة رقم 7.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء قطاع أكتوبر.

حاصرت قوات الدفاع المدني ألسنة النيران التي تالهمت فرش بطاطين داخل الوحدة رقم 7 عنبر واحد (خضار) مكون طابقين، دون خسائر في الأرواح.

تم السيطرة على الحريق وتنفيذ علية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم.