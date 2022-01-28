"إلحقي البيت ولع وجوزك مات".. كواليس نجاة سيدة وطفليها من جحيم شقة الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية سيدة وطفليها من جحيم حريق التهم محتويات المنزل بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، اليوم الجمعة، بينما لقي الزوج مصرعه وتصارع ابنت الموت داخل المستشفى بعد قفزهما من الطابق الخامس.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، توصلت إلى أن الزوجة وطفليها (ولدين) كانوا خارج المنزل وقت الحريق ليكتشفوا الطامة الكبرى لدى تلقي الأم اتصال من الجيران "إلحقي البيت بيولع وجوزك مات".

المعاينة التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بينت أن حريقا شب في الثلاجة بصالة الشقة، الأمر الذي حال دون خروجه وابنته من الباب، ليستنجد الجيران الذين وضعوا عددا من المراتب بالأسفل ليلقي الأب بصغيرته ذات الخمس سنوات ثم يقفز بعدها، لكنه فارق الحياة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع العمدة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن حريقا شب في شقة إثر ماس كهربائي بثلاجة بالصالة.

حاصرت النيران الأب وابنته فألقى طفلته ذات الخمس سنوات من الشرفة ثم لحق بها مع وضع الجيران مراتب بالأسفل، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة ابنته باشتباه نزيف في المخ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.