الطقس السيئ.. 5 نصائح من الكهرباء يجب اتباعها عند سقوط الأمطار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حرصه على نشر الوعي بين مستهلكى مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، نتيجة للأحوال الجوية المرتقبة تتعرض لها البلاد.

وشدد المرصد، على اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار لضمان عدم تعرض أيا من المواطنين لحوادث صعق بالكهرباء من خلال تأمين مهمات الشبكة الكهربائية، حتى لا تمثل اى خطورة على سلامة المواطنين.

وأوضح المرفق فى بيان له، أن هناك بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار يأتي أبرزها:

1. -الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2. إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3. -الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للابلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4. –الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5. -يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسادت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال اليومين الماضيين، ترتب عليها سقوط أمطار في عدد من المحافظات.