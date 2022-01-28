"تحيا مصر" ناعيا السيدة فهيمة إبراهيم: دعّمت مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى صندوق "تحيا مصر" السيدة فهيمة إبراهيم أكبر معمرة في مصر التي وافتها المنية، صباح الجمعة.

وذكر صندوق "تحيا مصر" في بيان له، الجمعة، "رحم الله الحاجة فهيمة التي ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح الصندوق، وسيظل الصندوق يثمّن هذه المشاركة التي دعمت بها الفقيدة مبادىء التكافل والتراحم بين أبناء الوطن".

وأضاف البيان "فقد كانت رحمة الله عليها مثالا للمرأة المصرية التي دعمت قريتها وساندت أهلها وأرست قواعد التكافل بين أبنائها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الراحلة قبل عامين بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ إيمانا بدورها في مساعدة بلدها ورغبتها في المشاركة لدعم غير القادرين.