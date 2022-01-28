هربا من جحيم النيران.. أب يلقي طفلته من الخامس ويقفز بعدها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الطالبية غرب الجيزة واقعة مأساوية راح ضحيتها أب بينما تصارع طفلته الموت داخل المستشفى إثر حريق داخل الشقة فحاول الأب والابنة النجاة قفزا من الشرفة بالطابق الخامس ما أسفر عن مصرع الأول ونجاة الثانية.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع العمدة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن حريقا شب في شقة إثر ماس كهربائي بثلاجة بالصالة.

حاصرت النيران الأب وابنته فألقى طفلته ذات الخمس سنوات من الشرفة ثم لحق بها مع وضع الجيران مراتب بالأسفل، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة ابنته باشتباه نزيف في المخ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.