الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة طائشة تنهي حياة "ملاك الجنة" بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه بطلقة طائشة في أثناء حضوره حفل عرس بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب بدائرة القسم.

وجه العقيد مروان مشرف مفتش فرقة الشمال رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ. وكشفت تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم أن شابا أطلق النار بطريقة عشوائية داخل سرادق مقام لحفل زفاف بمنطقة الكوم الأحمر.

أصابت طلقة الطفل عمرو مصطفى 10 سنوات، ما أسفر عن مصرعه، وتمكن النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم مبررا "ماكنش قصدي.. دا عمره".

في المقابل سادت حالة من الحزن أرجاء المنطقة حزنا على رحيل "ملاك الجنة" -كما وصفوه في هاشتاج دشنوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي - معلقين "دي آخرة الأفراح اللي فيها ضرب نار.. امتى هنخلص من العادة دي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.