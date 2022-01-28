"محدش هيعدي من هنا".. كواليس إصابة 3 عمال بخرطوش شاب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 عمال برش خرطوش على يد شاب كان رفقة اثنين آخرين، بسبب خلاف على أولوية المرور بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب بلاغا من العقيد أحمد الدسقي مأمور قسم الهرم بوقوع حادث إطلاق نار ووجود مصابين بمنطقة المنشية.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، وكيله المقدم هيثم سكر بالتوجه إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية تنسيقا مع وحدة المباحث.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي توصلت إلى أنه في أثناء مباشرة 3 عمال لأعمال تركيب "بلاط انترلوك" بالمنطقة طلب 3 شباب يستقلون دراجة نارية المرور لكن قوبل طلبهم بالرفض "محدش هيعدي من هنا".

وقعت مشادة كلامية بين الطرفين كادت تطور إلى مشاجرة إلا أن الشباب الثلاثة توعدوا العمال بالانتقام، وعادوا بعدها وأطلق أحدهم عيارا من فرد خرطوش صوب العمال ما أسفر عن إصابتهم برش خرطوش باليد والجسم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى معاوني مباحث الهرم من ضبط المتهم الرئيسي وصديقيه والسلاح المستخدم وعدد من طلقات من ذات العيار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

اكتب إلى حوادث الخليج 365