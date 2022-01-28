"مافيش حاجة من غير فلوس".. تفاصيل تبادل قواد وابن أخيه النار بسبب ساقطة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تبادل شخص ونجل شقيقه إطلاق أعيرة الخرطوش بمركز العياط؛ بسبب الخلاف على إقامة علاقة غير شرعية بسيدة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بوقوع تبادل لإطلاق النار بإحدى قرى مركز العياط دن إصابات.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن شخصا في الخمسينات من العمر يعمل في استقطاب الساقطات "قواد" فوقع خلاف بينه وبين ابن أخيه الذي طلب منه ممارسة الرذيلة مع إحدى النسوة دون مقابل مالي.

رفض القواد طلب ابن أخيه "عايز حاجة تدفع تمنها.. مافيش حاجة من غير فلوس" ما أثار حفيظة الأخير وتطور الأمر إلى تبادل إطلاق النار بينهما -كر وفر- دون أن يصاب أحدهما بمكروه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي من ضبط الطرفين وبحيازتهما فردي خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتحقيق.

Mohamed