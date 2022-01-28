القبض على سائق استولى على 60 طن من السلع التموينية المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 60 طن من السلع التموينية المدعمة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة يفيد بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها لنقل بضائعها ، بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعن قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله بنقل كمية من السكر وزنت 60 طن بإحدى السيارات من أحد مصانع السكر إلى مخازن الشركة المشار إليها، حيث قام بالاستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمة تلك البضائع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.