"هشغل فلوسكم".. ضبط شخص لاستلائه على أموال مواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم في قطعة أرض بهدف الاستثمار بالقليوبية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا بتعرض أحد المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص بزعم مشاركته في ملكية قطعة أرض بموجب مستندات مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكه قطعة أرض بإحدى المناطق وإيهامه للمواطنين ومن بينهم الشاكى بإمكانية مشاركته واستثمار أمواله في قطعة الأرض المشار إليها عن طريق إصطناع العقد بمعرفته وتقليد توقيع مالك الأرض الذي تبين وفاته قبل تاريخ كتابة العقد المزور ، وهو ما اكتشفه المجني عليه، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك العقد المزور من الاستيلاء على مبلغ (إثنان وعشرون مليون جنيه) من المبلغ بزعم إستثمارها في إقامه مشروعات تجارية على قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.