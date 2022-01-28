بسلاح خرطوش.. ليلة سقوط عصابة "المواشي" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وإدارة البحث الجنائي مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية والدراجات النارية متخذين من دائرة مركزي شرطة (قويسنا – بركة السبع) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدي) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.