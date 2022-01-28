تعاملات بـ مليون ونصف.. ضبط شخص بالمنيا لاتجاره في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بالاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن ذلك يتم من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد، والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.