الأموال العام تضبط موظف حكومي بتهمة الرشوة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، في ضبط موظف حكومي بتهمة الرشوة في المرج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بتضرره من موظف بإحدى الجهات لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة الواقعة، وقيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بالحصول من المُبلِّغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسؤولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.