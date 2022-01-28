ضبط 4 آلاف كارت ذاكرة بجسد راكبة قادمة من الإمارات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من كروت الذاكرة، أخفتها راكبة في أماكن حساسة في جسدها، فور وصولها من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف ياسر محمد رئيس القسم بالجمارك في إحدى الراكبات، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة لم يتلاحظ وجود أشياء مخالفة، وكلف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 4 ألاف كارت ذاكرة أخفتهم الراكبة في أماكن حساسة في جسدها.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.