أجور تصل لـ 20 ألف جنيه.. القوى العاملة تعلن آخر موعد للتقديم على وظائف في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن بالمجال الطبي بأجور تصل إلى 20 ألف جنيه للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، الاثنين المقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أنه على الراغبين للعمل بهذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي:

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وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان "إن هذه ثاني طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتأهيل هناك لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشروعات عودة الحياة لطبيعتها".

وأكد استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية، مشيرا إلى أن المهن المطلوبة هي 4 أطباء تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طواريء وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرضا تخصص جراحة، و10 ممرضين تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة بأجور تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي أي ما يعادل 15 ألفا و505 جنيهات إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.