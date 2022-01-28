النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

طلبت جهات التحقيق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونفى المتهم تحرشه بالفنانة قائلًا إن المشاجرة كانت بسبب أولوية المرور فقط.

وألقت الأجهزة الأمنية؛ القبض على المتهم بالتحرش بـ الفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها، حيث أعلنت الفنانة، ضبطه بعد ساعات من تعرضها للتحرش.

وقالت كارولين عزمي عبر حسابها على انستجرام :" الحمد لله حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزاره الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم.. شكرا إنكم مسكتو الشخص دا في نفس اليوم."

وتابعت : "أحب أقول لكل البنات.. أي موقف تتعرضي له أوعى تسكتي.. واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك.. احنا في بلد فيها قانون، نافية تنازلها عن حقها، موضحة: مع احترامي لزوجته وأولاده.. بس أنا مش هتنازل، وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره".