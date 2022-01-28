ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 180 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة "أول العامرية" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (عدد 180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,800,000) مليون وثمانيمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.