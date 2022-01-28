إصابة 4 باختناق في حريق منزل بالصف.. والمعاينة: ماس كهربائي السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق بالأدخنة؛ إثر حريق شبَّ في منزل بمركز الصف جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بمنطقة عرب أبو طماعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء الجنوب.

عزز رجال الشرطة تواجدهم بموقع الحريق تحت إشراف مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب اللواء مصطفى البكري؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء مدعومين بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

تبين بالفحص نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق نتيجة ماس كهربائي بالمطبخ وغرفة النوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق تلقوا الإسعافات اللازمة بمستشفى الصف المركزي.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.