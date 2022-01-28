أول صور من محطة شارع السودان ضمن المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" صور تظهر حجم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بمحطة السودان بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "يتواصل العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو"، موضحة أن الصور لمحطة السودان الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة العتبة مارة بمنطقة وسط البلد لتتقاطع مع الخط الأول في محطة ناصر ثم تمتد أسفل نهر النيل من خلال جزيرة الزمالك لتصل إلى ميدان الكيت كات ثم تتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وجنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور، ثم إلى محطة جامعة القاهرة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة شاملة 8 نفقية و5 علوية و2 سطحية.