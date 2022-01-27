أطفال وشباب وأجانب.. إقبال جماهيري في أول أيام معرض الكتاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير – زياد أحمد:

رصدت عدسة "الخليج 365" في اليوم الثاني لمعرض القاهرة لدولي للكتاب في دورته الـ53، إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء واقتناء وتصفح الكتب بالمعرض.

وأظهرت الصور، حرص الأطفال بصحبة أسرهم على الدخول للمعرض وافتراش الأرض لتصفح كتب الأطفال، كما شهد المعرض إقبال الشباب من مختلف الأعمار، بجانب وجود جنسيات أجنبية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.